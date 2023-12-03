За счёт жидкостного охлаждения она способна обеспечить высокую мощность, восполняя энергию автомобилей за считаные минуты

Lotus, часть Geely, внедрила в свой арсенал зарядную станцию для электромобилей, призванную конкурировать с Tesla Supercharger. Новое зарядное устройство, оснащенное инновационной системой жидкостного охлаждения, выделяется выдающейся мощностью, способной заряжать автомобили в рекордно короткие сроки.

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Система жидкостного охлаждения, высокоэффективно компенсирующая тепловыделение, позволяет увеличить мощность зарядного устройства до 450 кВт. Это значительно превосходит некоторые из самых мощных коммерческих станций, которые предоставляют всего 360 кВт. Данная технология обеспечивает возможность быстрого заряда электрического кроссовера Lotus Eletre R: от 10% до 80% всего за 20 минут. Даже пяти минут подключения обеспечат дополнительные 142 км пробега.

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Кроме того, Lotus представила компактное зарядное устройство с жидкостным охлаждением, способное заряжать до четырех автомобилей одновременно. Однако оно предназначено исключительно для транспортных средств, не поддерживающих зарядку на 800 В. Эти инновации укрепляют позиции Lotus на рынке электромобилей, предлагая передовые решения в сфере зарядной инфраструктуры.