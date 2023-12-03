Как оказалось, чтобы поставить крест на целой эпохе, понадобилось всего одно пятиминутное совещание в Zoom

Научно-популярное издание "Popular Science", существующее более 150 лет, приняло решение прекратить свою деятельность. Это решение было принято на коротком совещании в Zoom.

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Журнал, созданный в 1872 году и охватывавший темы науки, технологий и природы, до 2018 года успешно выпускался регулярно. Однако после перехода к ежеквартальному формату издания и полного отказа от печатных версий в 2020 году, журнал официально прекращает свое существование в традиционной форме.

Теперь "Popular Science" переориентируется на цифровой формат, публикуя разнообразные статьи на своем веб-портале. Этот стратегический поворот вел к сокращению персонала, оставив всего лишь пять человек в редакции и несколько сотрудников коммерческого отдела. Руководство утверждает, что новая стратегия контента выходит за рамки обычного цифрового журнала.

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Теперь основной акцент будет сделан на разнообразии контента, включая новости, коммерческий контент, видео и другие форматы. Уже доступна подписка Plus, предоставляющая доступ к эксклюзивному контенту и архивам, подчеркивая переход к новой эпохе для "Popular Science".