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Обновленная версия электрического минивэна Minicab-MiEV от Mitsubishi в формате кей-кар была представлена с улучшенной производительностью и расширенным функционалом. Новая модель выделяется не только более мощным двигателем и батареей, но и новыми технологиями, повышающими комфорт и безопасность.
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Электромотор мощностью 42 лошадиные силы и крутящим моментом 195 Hм в сочетании с увеличенной емкостью батареи до 20 кВтч позволяют Minicab EV преодолевать до 180 км на одном заряде. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущей моделью.
Современные технологии также затронули уровень шума в автомобиле благодаря объединению нового электродвигателя и инвертора. Это обеспечивает бесшумное передвижение, что особенно важно для комфортного использования в различные часы суток.
Важными дополнениями стали системы безопасности, такие как парктроник, экстренное автоматическое торможение, контроль полосы движения и автоматическое управление дальним светом. Это создает обширный пакет безопасности, что делает Minicab EV не только удобным, но и безопасным выбором для водителей.
Несмотря на компактные размеры, автомобиль продемонстрировал внушительную вместительность, предоставляя место для хранения 14 коробок размером 450 x 450 x 600 мм. Эта модель станет доступна с 21 декабря по стартовой цене от 16 300 долларов США, предоставляя клиентам эффективное и инновационное решение для городской мобильности.