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Астрономы, проведя анализ данных с орбитальной обсерватории «Джеймс Уэбб», успешно выявили наличие метана и водяного пара в атмосфере экзопланеты WASP-80 b, которая находится на расстоянии 163 световых лет от Земли. Это открытие предоставляет уникальную возможность более детально изучить формирование этой планеты, несмотря на отсутствие подтверждения жизни.
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WASP-80 b, известная как "тёплый Юпитер", вращается вокруг красной карликовой звезды в созвездии Аквилы, выполняя оборот за три дня. Её высокая температура (около 551 °C) и размеры, близкие к самой крупной планете Солнечной системы, делают этот объект особенно интересным для исследований. Из-за сложности различения WASP-80 b от своей звезды, астрономы применили метод наблюдения за коллективным спектром, связанным с экзопланетой.
Используя анализ коллективных спектров, ученые смогли выделить "отпечатки" конкретных молекул в атмосфере WASP-80 b. Они разработали две модели: первая, основанная на известных принципах физики и химии, предсказала уровни метана и воды на планете, в то время как вторая, более гибкая, тестировала миллионы комбинаций содержания метана и воды, а также температур. Оба подхода подтвердили присутствие метана и водяного пара на WASP-80 b.
Теперь астрономы надеются, что собранные данные и использованный метод смогут также выявить другие химические соединения в атмосфере этой экзопланеты, расширяя наши знания о природе космоса.