Комбинация из DLSS 3 и AFMF позволила добиться существенного улучшения производительности

Корейский портал QuasarZone провел эксперимент, проверяя совместимость технологии генерации кадров AMD Fluid Motion Frames (AFMF) с видеокартами NVIDIA GeForce, оборудованными технологией DLSS 3. Результаты эксперимента показали, что данная комбинация технологий оказалась вполне работоспособной.

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В исследовании были задействованы две видеокарты - NVIDIA GeForce RTX 4090 и AMD Radeon RX 6600. Видеокарта с технологией DLSS 3 выполняла рендеринг игры, тогда как вторая с AFMF ответственна была за вывод изображения на монитор. Таким образом, происходило двухэтапное интерполирование изображения, и это успешно работало на практике.

Применение одновременно технологии DLSS 3 и AFMF существенно повысило производительность. Например, в Cyberpunk 2077 при активации обеих технологий частота кадров возросла на целых 190%. Без использования AFMF прирост составил около 100%. Стоит отметить, что подобные результаты могут быть неоднородны в различных играх.

Важно учесть, что при включении AFMF в Ratchet & Clank: Rift Apar минимальное значение кадров в секунду снизилось более чем на 20%. Также получены неоднозначные результаты в Call of Duty: Modern Warfare III (2023), где использование обеих технологий привело к увеличению средней частоты кадров на 77%, в то время как минимальная частота снизилась на почти 5%.

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Предполагается, что использование более высококлассных видеокарт AMD может избежать подобного снижения частоты кадров, учитывая требовательность технологии AFMF к аппаратной составляющей.