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Nata15
Система охлаждения OnePlus 12 вдвое превосходит конкурентов
Китайский производитель разработал одну из самых продвинутых и больших систем охлаждения среди смартфонов

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OnePlus готовится представить свой последний продукт, смартфон OnePlus 12, который демонстрирует впечатляющие результаты в бенчмарках. Однако, как известно, эффективная система охлаждения играет ключевую роль в поддержании высокой производительности. В этом контексте компания представляет инновационную систему охлаждения аэрокосмического класса для нового флагмана.

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Производительность OnePlus 12 обеспечивается не только мощным процессором, но и продвинутой системой охлаждения. Согласно заявлению компании, эта система обладает несколькими преимуществами, включая эффективное рассеивание тепла. OnePlus подчеркивает, что их новый флагман способен поддерживать высокую производительность даже в течение продолжительных игровых сессий.

Одним из ключевых компонентов пассивного охлаждения является обширная площадь для рассеивания тепла. Общая площадь системы охлаждения OnePlus 12 составляет внушительные 38 547 квадратных миллиметров, с испарительной камерой площадью 9140 мм². Это в разы превосходит аналогичные показатели у конкурентов, таких как Redmi K70 Pro и iQOO 12 Pro.

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Дополнительно, OnePlus внедрила инновационные материалы, такие как аэрокосмический термогель с улучшенной теплопроводимостью на 30% и сверхпроводящий аэрокосмический термографит. Эти технологии придают OnePlus 12 статус одного из передовых смартфонов с высокоэффективной системой охлаждения, что обеспечивает стабильную производительность в различных условиях использования.

#новости #техника
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А вот сравните фото довоенной и военной БМ-13 и сразу послевоенной БМ-14 и... Nebelwerfer. Станет ясно, что прошло испытание войной, а что не очень. Где оказалась легендарность и неимеющеаналоговость.
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