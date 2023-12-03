Китайская компания SOONOOZ представила мини-ПК в необычном ретродизайне

SOONOOZ, ведущий производитель в области высокотехнологичных устройств, представил новый мини-ПК, обладающий не только изысканным ретродизайном, но и инновационной магнитной Bluetooth-колонкой. Этот продукт, представленный в трех стильных корпусах, оборудован процессорами AMD или Intel, а также уникальной расширяемой оперативной памятью формата SO-DIMM, что придает ему выдающиеся характеристики.

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Одним из ключевых особенностей этого мини-ПК является его ретро-стиль, выраженный в каждой детали, а особенно в съемной передней панели, которая также является портативной беспроводной колонкой с поддержкой Bluetooth для максимального комфорта использования смартфонов.

Внутренние характеристики этого устройства впечатляют: выбор из трех процессоров - AMD Ryzen 7 7840HS, 7 7735HS или Intel N100, два слота оперативной памяти DDR5 формата SO-DIMM, а также слот для установки 2,5-дюймового HDD или SSD с интерфейсом SATA и накопителя формата M.2 2280.

Задняя панель корпуса оборудована портами HDMI 2.0, Type-C, аудиовыходом, USB-A 3.1 и 3.0. Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 обеспечивают высокоскоростную и стабильную связь.

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Важным аспектом для профессионалов является разнообразие ценовых предложений: версия с процессором Intel N100 доступна за $209, Ryzen 7 7735H оценивается в $349, а стоимость варианта с чипом Ryzen 7 7840HS будет объявлена позднее, что предоставляет пользователю широкие возможности выбора, учитывая их индивидуальные потребности и бюджет.