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Аналитики корпорации "МТС" подробно исследовали динамику на российском рынке смартфонов и выявили весьма важные тренды, отмеченные впервые с 2020 года.
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В период с января по ноябрь 2023 года объем продаж мобильных устройств в России достиг 27 миллионов, что свидетельствует о росте на 28,5% по сравнению с предыдущим годом и на 4% выше, чем в 2021 году. Общая выручка от продаж составила внушительные 588 миллиардов рублей.
Индивидуальные факторы, поддерживающие данный рост, включают в себя активные маркетинговые стратегии розничных сетей, такие как успешная реализация акции "1+1". Этот взлет становится особенно заметным в контексте существенного спада продаж в условиях пандемии и перестройки логистических цепочек. На текущий момент наблюдается постепенное восстановление рынка смартфонов, приближаясь к уровню 2019 года по функциональным возможностям и потенциалу.
В рейтинге пятерки популярных брендов по объему продаж за 11 месяцев 2023 года выделяются:
1. Xiaomi (30%)
2. TECNO (13%)
3. realme (11%)
4. Samsung (10%)
5. Infinix (9%)
В то время как в денежном выражении лидерами рынка за тот же период стали:
1. Apple (33%)
2. Xiaomi (20%)
3. Samsung (17%)
4. TECNO (7%)
5. realme (7%)
Эти тренды предоставляют ценные аналитические данные для профессионалов, позволяя им более глубоко понять динамику и перспективы развития рынка мобильных устройств в России.