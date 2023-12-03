В период с января по ноябрь 2023 года в России было продано 27 миллионов устройств, что на 28,5% выше по сравнению с прошлым годом

Аналитики корпорации "МТС" подробно исследовали динамику на российском рынке смартфонов и выявили весьма важные тренды, отмеченные впервые с 2020 года.

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В период с января по ноябрь 2023 года объем продаж мобильных устройств в России достиг 27 миллионов, что свидетельствует о росте на 28,5% по сравнению с предыдущим годом и на 4% выше, чем в 2021 году. Общая выручка от продаж составила внушительные 588 миллиардов рублей.

Индивидуальные факторы, поддерживающие данный рост, включают в себя активные маркетинговые стратегии розничных сетей, такие как успешная реализация акции "1+1". Этот взлет становится особенно заметным в контексте существенного спада продаж в условиях пандемии и перестройки логистических цепочек. На текущий момент наблюдается постепенное восстановление рынка смартфонов, приближаясь к уровню 2019 года по функциональным возможностям и потенциалу.

В рейтинге пятерки популярных брендов по объему продаж за 11 месяцев 2023 года выделяются:

1. Xiaomi (30%)

2. TECNO (13%)

3. realme (11%)

4. Samsung (10%)

5. Infinix (9%)

В то время как в денежном выражении лидерами рынка за тот же период стали:

1. Apple (33%)

2. Xiaomi (20%)

3. Samsung (17%)

4. TECNO (7%)

5. realme (7%)

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Эти тренды предоставляют ценные аналитические данные для профессионалов, позволяя им более глубоко понять динамику и перспективы развития рынка мобильных устройств в России.