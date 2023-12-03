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Nata15
TECNO Spark 20 анонсирован: 90 Гц экран, чип MediaTek и функция Dynamic Port
Новинка получила быстрый экран, фронтальную и основную камеры с высоким разрешением, а также большой объём памяти с возможностью расширения

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Бренд TECNO вышел на рынок со своим последним смартфоном, Spark 20, обойдя стандартные этапы анонсов. Этот аппарат выделяется не только продвинутым IPS-экраном размером 6,56 дюйма и разрешением 720x1612 пикселей, но и уникальной функцией Dynamic Port, предназначенной для отображения важных уведомлений в верхней части экрана.

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Производитель оснастил устройство мощным процессором MediaTek Helio G85, снабдив его 8 ГБ оперативной памяти и внушительным объемом встроенной памяти – 256 ГБ, с возможностью дополнительного расширения при помощи карт microSD.

Фотографические возможности Spark 20 включают в себя двойную тыльную камеру с основным сенсором на 50 Мп, подкрепленную LED-вспышкой для качественных снимков в любых условиях. Фронтальная камера с разрешением 32 Мп обеспечивает высококачественные селфи и видеозвонки.

Смартфон обладает емким аккумулятором на 5000 мАч, обеспечивая долгий срок автономной работы. Слот для двух SIM-карт, поддержка 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, порт USB Type-C и 3,5-мм аудиовыход предоставляют полный спектр современных функций. Сканер отпечатков пальцев удобно расположен на боковой грани. Операционная система базируется на Android 13 с фирменной оболочкой HiOS 13 UI.

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Несмотря на отсутствие конкретных данных о дате начала продаж и стоимости Spark 20, аппарат уже привлекает внимание своим техническим оснащением и инновационными возможностями, что делает его перспективным выбором для тех, кто ценит передовые технологии в мобильных устройствах.

#новости #техника
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