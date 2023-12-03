В ассортименте Honor появился новый смартфон X7b, ставший самой доступной моделью бренда за пределами Китая

Honor представил свой новый смартфон, Honor X7b, который является наилучшим выбором в линейке бренда за пределами Китая. Этот мобильный гаджет выделяется не только доступной ценой, но и впечатляющими характеристиками.

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Взглянем подробнее на ключевые особенности Honor X7b. Его 6,8-дюймовый LCD-дисплей с Full HD+ разрешением, 90-герцовой частотой обновления и сертификатом TÜV Rheinland делает визуальный опыт уникальным. Фронтальная 8-мегапиксельная камера, встроенная в экран, добавляет функциональность, сохраняя при этом эстетику устройства.

Мощность Honor X7b обеспечивается восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 680 с поддержкой 4G LTE. Два варианта памяти, 6 + 128 ГБ и 8 + 256 ГБ, вместе с возможностью расширения через microSD, делают смартфон гибким и удовлетворяющим потребности пользователя в хранилище данных.

Батарея на 6000 мАч с поддержкой 35-ваттной быстрой зарядки гарантирует долгое время автономной работы, что делает Honor X7b надежным компаньоном в повседневной жизни. Тройная задняя камера, включая основную на 108 Мп, ультраширокоугольную на 5 Мп и макрокамеру на 2 Мп, открывает возможности для творчества в фотографии.

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Смартфон работает под управлением MagicOS 7.2, основанной на Android 13, обеспечивая оптимизированный и интуитивно понятный интерфейс. И, конечно, цена этой новинки - 229 евро или 249 долларов - делает его еще более привлекательным для профессионалов, ценящих передовые технологии и стиль по доступной цене.