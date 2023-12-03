Специализирующиеся на импорте автомобилей Tesla компании отмечают, что из-за ограниченных поставок и огромного спроса ожидать полноприводный вариант в модификации Long Range с мощностью 600 лошадиных сил и запасом хода 547 км можно ориентировочно в третьем квартале следующего года

После успешной презентации и запуска продаж Tesla Cybertruck несколько московских дилерских центров выразили готовность поставить в Россию этот инновационный электрический пикап Илона Маска. Однако, стоит учесть, что официальная цена будет заметно превышена, а время ожидания значительно увеличится.

реклама

Эксперты, занимающиеся импортом автомобилей Tesla, подчеркивают, что из-за ограниченного объема поставок и высокого спроса полноприводную версию с ходовыми характеристиками – 547 км запаса хода и 600 лошадиных сил – можно ожидать приблизительно в третьем квартале следующего года. Предполагаемая стоимость этой модели составит примерно 140 000 долларов (примерно 12,4 млн рублей), включая доставку, таможенные процедуры, регистрацию ПТС и СБКТС. Top-версию CyberBeast с тремя моторами и 845 лошадиными силами предлагают за 171 000 долларов (примерно 15,1 млн рублей). Важно отметить, что эти цены существенно выше тех, что предусмотрены в США – 79 990 и 99 990 долларов соответственно. У другого российского дилера стартовые цены даже превышают 20 миллионов рублей.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Наименее дорогую версию Tesla Cybertruck с задним приводом, оцененную в 60 990 долларов, планируют поставить только в 2025 году, при условии полной предоплаты при оформлении предзаказа.