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После успешной презентации и запуска продаж Tesla Cybertruck несколько московских дилерских центров выразили готовность поставить в Россию этот инновационный электрический пикап Илона Маска. Однако, стоит учесть, что официальная цена будет заметно превышена, а время ожидания значительно увеличится.
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Эксперты, занимающиеся импортом автомобилей Tesla, подчеркивают, что из-за ограниченного объема поставок и высокого спроса полноприводную версию с ходовыми характеристиками – 547 км запаса хода и 600 лошадиных сил – можно ожидать приблизительно в третьем квартале следующего года. Предполагаемая стоимость этой модели составит примерно 140 000 долларов (примерно 12,4 млн рублей), включая доставку, таможенные процедуры, регистрацию ПТС и СБКТС. Top-версию CyberBeast с тремя моторами и 845 лошадиными силами предлагают за 171 000 долларов (примерно 15,1 млн рублей). Важно отметить, что эти цены существенно выше тех, что предусмотрены в США – 79 990 и 99 990 долларов соответственно. У другого российского дилера стартовые цены даже превышают 20 миллионов рублей.
Наименее дорогую версию Tesla Cybertruck с задним приводом, оцененную в 60 990 долларов, планируют поставить только в 2025 году, при условии полной предоплаты при оформлении предзаказа.