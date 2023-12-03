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NVIDIA активно взаимодействует с рынком видеокарт, стремясь не только продлить срок службы успешной модели GeForce RTX 3060, но и адаптировать её ценовую политику. Согласно отчетам портала Videocardz, это направлено на укрепление позиций компании в конкурентной борьбе с AMD Radeon RX 6750, оснащенной 10 и 12 ГБ видеопамяти.
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Инсайдерская информация от портала IT Home и BoardChannel раскрывает, что NVIDIA предоставила рекомендации своим партнёрам по снижению стоимости видеокарты RTX 3060 (12 ГБ) до уровня $282. Помимо этого, поступление новых чипов для данной модели (GA106) ожидается в первом квартале 2024 года. В контексте слухов о том, что компания не может представить RTX 40 с аналогичным объёмом памяти (12 ГБ), NVIDIA вынуждена предпринимать шаги по "продлению жизни" видеокарты предыдущего поколения.
Значительным аспектом этого динамичного процесса является реакция китайской компании Onda, первой, кто откликнулся на рекомендации NVIDIA и выпустил обновленную версию RTX 3060 по цене $265. В контексте американского рынка, аналогичные модели от других производителей доступны в диапазоне цен от $290 до $350.