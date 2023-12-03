По мнению портала Videocardz, это нужно для того, чтобы конкурировать с AMD Radeon RX 6750 на 10 и 12 ГБ видеопамяти

NVIDIA активно взаимодействует с рынком видеокарт, стремясь не только продлить срок службы успешной модели GeForce RTX 3060, но и адаптировать её ценовую политику. Согласно отчетам портала Videocardz, это направлено на укрепление позиций компании в конкурентной борьбе с AMD Radeon RX 6750, оснащенной 10 и 12 ГБ видеопамяти.

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Инсайдерская информация от портала IT Home и BoardChannel раскрывает, что NVIDIA предоставила рекомендации своим партнёрам по снижению стоимости видеокарты RTX 3060 (12 ГБ) до уровня $282. Помимо этого, поступление новых чипов для данной модели (GA106) ожидается в первом квартале 2024 года. В контексте слухов о том, что компания не может представить RTX 40 с аналогичным объёмом памяти (12 ГБ), NVIDIA вынуждена предпринимать шаги по "продлению жизни" видеокарты предыдущего поколения.

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Значительным аспектом этого динамичного процесса является реакция китайской компании Onda, первой, кто откликнулся на рекомендации NVIDIA и выпустил обновленную версию RTX 3060 по цене $265. В контексте американского рынка, аналогичные модели от других производителей доступны в диапазоне цен от $290 до $350.