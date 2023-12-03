реклама
OnePlus представила свой новый флагманский смартфон, и подробнее рассказала о ключевой инновации – тактильном отклике. Сотрудничество с лидером в области вибромоторов для мобильных устройств, AAC Technology, привело к созданию вибрационного двигателя, который обещает превзойти конкурентов.
реклама
Согласно заявлению OnePlus, в новой модели, OnePlus 12, будет установлен бионический вибромотор второго поколения, являющийся лучшим в индустрии. Это событие также выделяется тем, что впервые Android-смартфон обгонит iPhone по качеству вибрации.
В сравнении с предшественником OnePlus 11, мощность вибромотора увеличена на 18%, а пропускная способность на 102%. Следует отметить существенное сокращение времени старта на 38% (с 16 до 10 мс) и времени остановки на 58% (с 12 до 5 мс). Новый вибромотор обещает быть невероятно точным и мгновенным в реакции на действия пользователя, благодаря применению новейших технологий магнитных цепей CSA+.
Компания подчеркивает, что их бионический вибромотор Turbo обеспечивает одни из самых приятных тактильных ощущений в отрасли. OnePlus также провела оптимизацию работы всей системы, чтобы полностью раскрыть потенциал нового вибромотора.