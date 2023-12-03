Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
OnePlus 12 получит улучшенный бионический вибромотор, превосходящий «айфоновский»
OnePlus раскрыла ещё одну особенность нового флагмана — тактильный отклик

реклама

OnePlus представила свой новый флагманский смартфон, и подробнее рассказала о ключевой инновации – тактильном отклике. Сотрудничество с лидером в области вибромоторов для мобильных устройств, AAC Technology, привело к созданию вибрационного двигателя, который обещает превзойти конкурентов.

реклама

Согласно заявлению OnePlus, в новой модели, OnePlus 12, будет установлен бионический вибромотор второго поколения, являющийся лучшим в индустрии. Это событие также выделяется тем, что впервые Android-смартфон обгонит iPhone по качеству вибрации.

В сравнении с предшественником OnePlus 11, мощность вибромотора увеличена на 18%, а пропускная способность на 102%. Следует отметить существенное сокращение времени старта на 38% (с 16 до 10 мс) и времени остановки на 58% (с 12 до 5 мс). Новый вибромотор обещает быть невероятно точным и мгновенным в реакции на действия пользователя, благодаря применению новейших технологий магнитных цепей CSA+.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Компания подчеркивает, что их бионический вибромотор Turbo обеспечивает одни из самых приятных тактильных ощущений в отрасли. OnePlus также провела оптимизацию работы всей системы, чтобы полностью раскрыть потенциал нового вибромотора.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Роналду предъявили коллективный иск на 1 миллиард долларов за поддержку бесполезных НФТ
11
Китай стал первой страной, применившей новую стелс-технологию на подводных лодках
5
Астрономы обнаружили систему с шестью планетами, которые пребывают в редком орбитальном резонансе
+
Немецкий концерн Rheinmetall наладит первое производство бронетехники в Украине уже в 2024 году
16
В Германии введут ограничение на подачу электричества с Нового года
5
Европа может вернутся к закупкам российского газа уже в 2024 году
5
Ночная охота Ланцета позволила выявить и уничтожить ничего не подозревающий украинский "Град"
+
Ryzen 7 5800X3D обходит Core i9-14900K, догоняя Ryzen 7 7800X3D — сокет AM4 не утратил актуальность
54
Между галактиками обнаружена гигантская звездная река длиной 1,7 млн световых лет
3
Google объявила лучшие Android-приложения 2023 года
+
Три операционные системы Linux обошли Windows 11 в игровых тестах
13
Rheinmetall планирует начать производство бронетехники на Украине уже в 2024 году
2
В России начались испытания белорусского 180-тонного большегруза БЕЛАЗ-75184
2
Власти США ограничат субсидирование электромобилей, содержащих батареи или материалы из Китая
2
Исследователи НАСА получили разрешение от НАСА подать заявку на получение лунного грунта из Китая
6
Тайвань на фоне роста напряженности с Китаем получит 108 танков Abrams и 29 реактивных систем HIMARS
5
Китай развернул высокоорбитальный спутниковый интернет, накрыв при этом "солидную" часть России
3
В США используют ИИ для ускорения разработки своего новейшего ядерного бомбардировщика B-21 Raider
2
Мир близок к тому, чтобы получить первый грузовой корабль почти без выброса CO2
2
О проблемах с двигателем у «Абрамс» стало слишком много обсуждений в СМИ
1

Популярные статьи

ВКС России начинают массовое обучение пилотов Су-34 НВО использованию авиабомб с УМПК
9
Как выбрать светодиодную лампу
8
"Создатель": очередной бестолковый фильм, пытающийся сработать на чувствах
8
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
79
Оценка вооружения отечественных БМП: достоинства и недостатки модели БМП-2
2
Игровые релизы в декабре 2023 года
3
Россия и Китай делают большие ставки на бесхвостые самолеты, США наоборот
2
Тестирование Ryzen 5 3600 +1660 DDR5 в 3dmark 14
14
Как правильно купить мышь Lamzu Atlantis или мой опыт покупки и возврата.
8
Озоновый слой: что это такое, почему он важен и как он восстанавливается после разрушения
2

Сейчас обсуждают

Санчо Панса
17:58
7й год сижу на 7700k и 1080Ti и апгрейдить что-то не собираюсь, до сих пор система тянет вся на высоких, можно даже стримить)))
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
VAKT
17:56
Ты давно в Крыму был ? Сбербанк офисов и банкоматов понатыкал. Я лично получил карточку сберовскую в Ялте. Ну и остальной бред про "ни одной госмонополии нет" - даже комментировать не буду.
Сурков: «Минска-3» не будет, Россия возьмёт своё
VAKT
17:55
Как кто-то ? У нас в Ялте даже маленький флешмоб был - найди где на набережной находится то самое трепло. Не нашли.
Сурков: «Минска-3» не будет, Россия возьмёт своё
VAKT
17:53
Уже даже упоротые из хрюкающих давно поняли какой эффективной мясорубкой для всу стал Артёмовск и только ты до сих пор сидишь обдолбанный.
Сурков: «Минска-3» не будет, Россия возьмёт своё
FelsheR-BAN100plгssss
17:51
Главное что производители не знают и продолжают давать порой даже 10ти летнюю гарантию.)
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Palkovvodec
17:47
Как там делишки с быстрым выходом к азовскому морю? Одно село взяли или полтора за полгода? Это уже перемога по мнению хохлоэкспертов или ещё нет? Так что помалкивал бы лучше, лошок двухцентовый.
Робертс: Мечты Киева столкнутся с суровой реальностью – Украина потеряет всю страну до Днепра
Игорь Шелахонов
17:47
Сокращался штат подразделений вермахта не из-за огромных потерь, а из-за недостаточного производства. За неполный 1944 год СССР произвела Т-34-85 более 10 тыс. штук. Германия же за всю войну смогла чу...
Сравнение боевого потенциала и задач танкового корпуса РККА и танковой дивизии вермахта
SekaZzZ34
17:46
Нормально, ждём
Sony разрабатывает новую версию контроллера DualSense с подсказками в играх
super619
17:45
Это же у христиан ад, а у них Второзаконие 6:11 Синодальный перевод (СИНОД) "и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал...
На Украине формируют резервные подразделения из молодёжи
Weismar
17:39
Кажется тупые амдшники промахнулись с минусами, беда прям, я ж говорю проблемы с пониманием и логикой у ребят, а ещё о + и - тех или иных товаров рассуждают, и всем свою правоту доказывают PS. Во, то...
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем