Один из владельцев vivo X100 Pro прислал компании vivo снимок, сделанный на закате с применением 100-кратного приближения

Недавно анонсированный смартфон vivo X100 Pro обзавелся одной из самых передовых камерных систем среди всех мобильных устройств, привлекая особенное внимание пользователей своими возможностями фотосъемки на больших расстояниях. Этот аппарат даже способен позволить разглядеть различные объекты на поверхности Солнца.

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Один из обладателей vivo X100 Pro отправил производителю смартфона фотографию, сделанную в сумерках с использованием 100-кратного увеличения. На снимке можно заметить загадочные черные точки на солнечном диске. Компания vivo утверждает, что в оптимальных условиях с этим устройством даже солнечные пятна становятся видимыми, что и подтвердил пользователь своим опытом.

Новый смартфон оснащен 50-мегапиксельной телекамерой с крупным 1/2-дюймовым сенсором и объективом Zeiss APO с диафрагмой f/2.5. Эта камера обеспечивает 4,3-кратное оптическое увеличение, а благодаря покрытию Zeiss T* блики минимизируются. Кроме того, компания vivo разработала специальный алгоритм для идеальных снимков закатов и рассветов, что наглядно демонстрируют представленные примеры.

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Таким образом, vivo X100 Pro предоставляет уникальные возможности в области фотографии, позволяя даже рассматривать детали на поверхности нашей звезды.