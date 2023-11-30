Ещё компания рассказала, почему устройство не называется OnePlus 12 Pro

Китайский техногигант, OnePlus, предоставил подробности о своем предстоящем флагманском смартфоне OnePlus 12. Новейший аппарат оборудован 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-808 в качестве основной камеры, 64-мегапиксельным сенсором Omnivision O64B для телекамеры с 3-кратным оптическим зумом и ультраширокоугольной камерой Sony IMX581 на 48 Мп.

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Несмотря на схожесть с камерами OnePlus Open, OnePlus 12 обещает уникальный опыт фотосъемки, благодаря применению передового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с улучшенной обработкой фотографий и алгоритмами, аналогичными тем, что используются в флагманах OPPO Find.

Президент подразделения OnePlus в Китае пояснил выбор наименования модели, отметив, что компания ставит на первый план силу продукта, избегая компромиссов в опыте пользователей. Он подчеркнул, что в OnePlus 12 достигнуты максимальные показатели производительности, дисплея, связи, камер, тактильного отклика и времени автономной работы.

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Презентация OnePlus 12 намечена на 5 декабря в Китае, а глобальный запуск ожидается в конце января. Пользователи могут ожидать выдающиеся возможности фотосъемки и безкомпромиссную производительность от этого флагмана.