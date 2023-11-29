Cybertruck получит АКБ на 123 кВтч (правда, о какой именно модификации автомобиля идёт речь, не уточняется). Приблизительный запас хода, учитывая известные характеристики электропикапа, с такой батареей составит от 430 до 480 километров на одном заряде

Перед выходом долгожданного электромобиля Tesla Cybertruck менеджер салона в Сан-Франциско делится интригующей информацией с блогером на YouTube. По новым данным, емкость батареи Cybertruck составляет 123 кВтч, что снижает прежние ожидания пробега на одном заряде до 430-480 км, в отличие от заявленных ранее 500 миль (805 км) от Илона Маска.

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Инсайдерская информация также раскрывает, что главный конкурент Cybertruck, Rivian R1T, предлагает три варианта емкости батареи: 105 кВтч (435 км), 135 кВтч (566 км) и 180 кВтч (660 км). Важно отметить, что аэродинамика играет роль в автономности, и тесты показывают, что Tesla отстает от конкурентов в этом аспекте.

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По мнению автора канала Tailosive EV, реалистичным представляется запас хода Cybertruck около 430 км. Представители Tesla пока не прокомментировали эти новые данные. Первые поставки этого электрического пикапа ожидаются в ближайшее время.