Соответствующая дата была замечена на американском сайте бренда в описании условий конкурса, главным призом в котором станет OnePlus 12

OnePlus планирует представить свой новый флагман с операционной системой Android в Китае 5 января. Недавно компания нечаянно раскрыла информацию о мировом запуске устройства, разместив подробности на своем официальном сайте.

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Важные детали можно было обнаружить на американском сайте бренда в контексте правил конкурса, где главным призом был заявлен OnePlus 12. Компания явно указала, что конкурс проходит с 27 ноября текущего года по 23 января 2024 года, подчеркнув, что его завершение запланировано за день до официальной презентации устройства. Следовательно, официальный запуск нового флагмана ожидается 24 января.

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В дополнение к этому OnePlus выпустила рекламное видео, в котором позиционирует свой смартфон как продукт, вдохновленный природой. В видеоролике представлена уникальная зеленая расцветка корпуса предстоящего устройства.