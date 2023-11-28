Новинка может похвастать высокой точностью цветопередачи и другими актуальными характеристиками

Hisense внесла вклад в мир развлечений, представив свой последний продукт – телевизор Mural TV R8. Этот изысканный аппарат, доступный в размерах 65 и 75 дюймов, не только радует глаз тонким корпусом и высокой точностью цветопередачи, но также поражает воображение мощной аудиосистемой.

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Экран телевизора, покрытый антибликовым слоем, воспроизводит 95% цветового пространства DCI-P3 и использует передовые технологии улучшения изображения U+ и ULED X. Особый режим отображения произведений искусства добавляет новый уровень эстетики.

Несмотря на свою компактность, с толщиной корпуса всего 37,4 мм, телевизор оборудован передовой акустической системой из десяти динамиков, обеспечивая потрясающее звучание с общей мощностью 72 Вт и поддержкой объемного звука Dolby Atmos.

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Цены на новинку в Китае стартуют от $1403 за модель с 65-дюймовым экраном и достигают $1824 за версию с 75-дюймовым дисплеем. Пока что информации о доступности в других регионах нет, но это обещает быть востребованным решением для ценителей качественного зрелища.