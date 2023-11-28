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Nata15
OnePlus Open в топ-3 лучших складных моделей по звуку
OnePlus Open оснащён тремя динамиками: два расположены сверху на обеих половинках корпуса, а один — снизу

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В ходе тестирования в DxOMark, лаборатории, изучившей звуковые возможности горизонтальной раскладушки OnePlus Open, устройство заслужило место в топ-тройке лучших складных смартфонов по аудиопараметрам. Эксперты подвергли анализу три динамика устройства: два сверху на каждой половине корпуса и один снизу. Результаты показали, что при прослушивании музыки смартфон обеспечивает качественный стереозвук в разных положениях — и сложенном, и раскрытом. Тембры звука были оценены как приятные и теплые, с минимальными артефактами. Тем не менее, выявлены определенные недостатки, такие как несовершенства в высоких частотах и неоптимальные динамические характеристики.

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Что касается качества записи звука, микрофон OnePlus Open продемонстрировал впечатляющие результаты с хорошим балансом и пространственными характеристиками. В этом отношении смартфон даже установил рекорд лаборатории по отсутствию артефактов. Тем не менее, стоит отметить, что средним частотам не хватает четкости, а высокие частоты ограничены в широте диапазона. Следовательно, звук сохраняет высокое качество, но на записи может звучать более "сжато" по сравнению с оригиналом.

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Итоги испытаний позволяют сделать вывод о том, что OnePlus Open занял третье место в рейтинге складных устройств, уступив лишь Honor Magic Vs и OPPO Find N2. Учитывая лишь звуковые характеристики и исключив форм-фактор, смартфон занял 41-е место в общем глобальном рейтинге DxOMark.

#техника
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