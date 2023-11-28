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Nata15
Lenovo выпустила моноблок с Intel Core i9 и видеокартой RTX 40
Каталог техники Lenovo пополнил моноблок ThinkCentre M90a Pro, ключевой особенностью которого стало производительное железо

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ThinkCentre M90a Pro, новинка в ассортименте Lenovo, представляет собой моноблок с улучшенной производительностью, выделяющийся использованием мощного процессора и современной дискретной видеокарты GeForce RTX.

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Экран моноблока имеет 27-дюймовый формат с разрешением 2560x1440 пикселей, обеспечивая четкое изображение при частоте обновления 60 Гц и максимальной яркости 350 кд/м². Верхний уровень конфигурации включает в себя процессор Intel Core i9 13-го поколения, 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель объемом 1 ТБ. Есть возможность установки 2,5-дюймового HDD и оптического привода.

Выбор видеокарты охватывает NVIDIA GeForce RTX 4050 или графику Intel, а разнообразие интерфейсов включает порты Thunderbolt 4, USB Type-A и Type-C, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, два разъема Ethernet и комбинированный аудиовыход. Для дополнительных возможностей предусмотрена опция сетевой карты Intel с Wi-Fi 6E. На звуковой фронт установлены два 5-ваттных динамика с поддержкой технологии Dolby Atmos.

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Ценовая политика разнообразных конфигураций ThinkCentre M90a Pro с процессорами Core i5-13500 и Core i7-13700 составляет $1142 и $1409 соответственно. Высшая версия с Intel Core i9 и видеокартой NVIDIA появится на рынке позже.

#техника #техника apple
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