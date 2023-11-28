Новые процессоры будут отличаться двумя особенностями

AMD готовит к выпуску новое семейство настольных процессоров Ryzen 8000G, предварительные детали которого стали доступны за несколько месяцев до официального анонса. Эти процессоры обещают выдающуюся производительность благодаря двум ключевым особенностям: использованию архитектуры Zen 4 для мощной процессорной части и встроенной графики с архитектурой RDNA 3.

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Из утечек данных стало известно, что линейка Ryzen 8000G будет включать как базовые, так и Pro-версии, с каждым процессором доступным в варианте GE, характеризующемся сниженным до 35 Вт TDP по сравнению с обычными моделями, у которых TDP составляет 65/45 Вт.

Флагманская модель, Ryzen 7 8700G, предложит 8 ядер и 16 потоков с базовой частотой 4,2 ГГц и максимальной в режиме Boost 5,1 ГГц. За ней следует Ryzen 5 8600 с 6 ядрами и 12 потоками, обеспечивающими базовую частоту 4,35 ГГц и максимальную 5,0 ГГц. Оба процессора будут построены на архитектуре Phoenix 1, а на кристалле Phoenix 2 заработают Ryzen 5 8500G (6 ядер, 12 потоков) и Ryzen 3 8300G (4 ядра, 8 потоков), оба с встроенной графикой Radeon 740M.

Результаты тестов Ryzen 7 8700G (Phoenix 1) показали внушительный рост игровой производительности в 2–2,5 раза благодаря новой архитектуре RDNA 3 по сравнению с Ryzen 7 5700G, оснащенным графикой Radeon Vega.

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Пока AMD не раскрывает стоимость новых процессоров серии Ryzen 8000G, но ожидается, что дополнительные детали будут представлены на CES 2024.