По своим возможностям они во многом схожи с «яблочным» гаджетом, но при этом стоят почти в 10 раз меньше

Пока Apple решает, когда выпустить свои Vision Pro, конкуренты не теряют времени. На краудфандинговой платформе Xiaomi активно собирают средства для реализации проекта Dream GlassLead SE. В сравнении с аналогичным продуктом от Apple, эти очки обещают близкие по функционалу возможности, однако их цена заметно ниже – почти в 10 раз.

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Dream GlassLead SE создают изображение с разрешением 1920x1080 пикселей для каждого глаза. Это позволяет пользователю погрузиться в виртуальный мир с эквивалентом 500-дюймового экрана, обеспечивая угол обзора в 90 градусов и частоту обновления 60 Гц. Кроме того, поддерживается трехмерный контент.

Управление устройством базируется на модифицированной версии Android, которая позволяет устанавливать сторонние приложения. С их помощью можно просматривать видео, играть и в режиме реального времени следить за снимками беспилотника.

Очки Dream GlassLead SE оборудованы 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища. Производитель утверждает, что встроенного аккумулятора с хорошей емкостью 5500 мАч хватит примерно на 4 часа автономной работы.

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В рамках краудфандинговой кампании стоимость Dream GlassLead SE составляет менее четырехсот долларов, а начало поставок в Китае запланировано на 10 декабря.