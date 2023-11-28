В матрице случился сбой, поэтому сейчас разрабатываются сразу три игры в духе The Sims: Project Rene (The Sims 5) от Electronic Arts, Life by You от Paradox Interactive и inZOI от Krafton

В виртуальной среде произошел неожиданный сбой, вызвавший одновременную разработку трех увлекательных игр в стиле Sims. Это The Sims: Project Rene (The Sims 5) от Electronic Arts, Life by You от Paradox Interactive и inZOI от Krafton. На данный момент особый интерес вызывает последняя из них, и это вполне оправдано.

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На платформе YouTube было опубликовано видео с геймплеем перспективного проекта продолжительностью более трех часов. За этим стоит блогер acottonsock, которой удалось протестировать новинку. Ролик включает в себя все ключевые моменты: от создания персонального аватара и настройки дома до прогулок по виртуальному городу, различных активностей и взаимодействия с неигровыми персонажами. С учетом ранней стадии разработки зрители остались впечатлены увиденным.

Графика и визуальная составляющая игры впечатляют, но при этом существует надежда, что геймплей соответствует высокому уровню. В настоящее время игра выглядит как симулятор жизни привлекательных персонажей в красочном мире.

Пользователям нравится сама идея симулятора жизни, и этот проект выглядит увлекательным. Замечательно, что теперь есть выбор среди подобных игр, а не нужно ограничиваться только The Sims.

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Напоминаем, что inZOI создается с использованием движка Unreal Engine 5. Дата релиза проекта пока остается загадкой.