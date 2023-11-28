Китайский автор YouTube-канала Sami Luo Tech опубликовал видеосравнения камер нового iQOO 12 и Xiaomi 14 Pro

Китайский автор YouTube-канала Sami Luo Tech поделился результатами сравнения камер двух топовых смартфонов: iQOO 12 и Xiaomi 14 Pro. Стоит отметить, что iQOO 12, хотя и не является камерофоном, значительно улучшил свои фотографические возможности по сравнению с предыдущей версией. В ходе тестов создатель канала выразил впечатление от камеры iQOO 12 в различных сценариях.

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Согласно блогеру, iQOO 12 проявил себя отлично при съемке на больших расстояниях. При увеличении более чем в 5 раз он создает более детализированные фотографии, хотя это достигается за счет программной обработки. Интересен тот факт, что iQOO 12 способен делать снимки с 100-кратным увеличением, в то время как Xiaomi 14 Pro не обладает такой возможностью.

Также iQOO 12 выигрывает в режиме портрета, более точно определяя границы объекта и создавая более детализированные изображения. В макрорежиме он также лучше фокусируется и эффектно размывает задний план.

В условиях ночной съемки iQOO 12 справляется лучше, высвечивая снимки, однако это может привести к потере атмосферности. Интересно, что при недостаточном освещении Xiaomi 14 Pro лучше справляется с увеличением благодаря использованию телекамеры, в то время как iQOO 12 использует только основной модуль и цифровой зум.

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Что касается видеозаписи, определить победителя сложно, но Xiaomi 14 Pro обладает более широким динамическим диапазоном и меньше засветов.