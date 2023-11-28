В воскресенье в Steam геймеры установили новый рекорд — по прериям одновременно мчалось 77 655 ковбоев

Фанаты Red Dead Redemption 2 стараются привлечь внимание Rockstar Games к многопользовательской части игры. Но несмотря на их устойчивые попытки, они игнорируются компанией. Эта преданность не проходит даром: число поклонников игры постоянно растет.

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В последнее воскресенье был установлен новый рекорд на платформе Steam, где одновременно играли 77 655 человек. Хотя Grand Theft Auto V обладает более высокими показателями, динамика роста популярности Red Dead Redemption 2 вызывает удивление. Возможно, это связано с осенней распродажей на Steam.

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Важно напомнить, что игровое сообщество с нетерпением ожидает выпуска первого трейлера Grand Theft Auto VI, а Rockstar обещает представить его в начале декабря.