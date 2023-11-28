Портативный ПК образца 2024 года получит более мощный процессор по сравнению с предшественником, а также продвинутую систему охлаждения и скоростную память

Глава компании Redmi, Лю Вейбин, поделился дополнительными деталями о предстоящем 16-дюймовом ноутбуке вскоре после его официального анонса. Новинка, запланированная на 2024 год, обещает заметные улучшения в производительности, включая более мощный процессор, современные систему охлаждения и оперативную память.

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Согласно посту в социальной сети Weibo, обновленный RedmiBook 16 будет базироваться на процессоре Intel Core i5-13500H (TDP 47 Вт) и получит оперативную память LPDDR5-6400. Эффективное охлаждение обеспечивается системой из тепловых трубок диаметром 8 мм, дополненной двумя вентиляторами.

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Кроме того, отмечено, что ноутбук поддерживает технологию HyperOS SmartLink, что позволяет владельцам совместно использовать устройство с мобильными гаджетами Xiaomi и Redmi в рамках единой экосистемы. Официальная презентация новых лэптопов запланирована на 29 ноября в 14:00. В этот же день компания представит серию флагманских смартфонов K70.