В преддверии анонса бренд опубликовал пару официальных тизеров, подтверждающих ключевые характеристики дисплея будущего флагмана

Redmi продолжает привлекать внимание своей аудитории к готовящемуся выпуску флагманского смартфона - Redmi K70 Pro. Перед официальным анонсом бренд выпустил несколько тизеров, в которых подтверждаются ключевые характеристики экрана будущего устройства. Одной из них является внушительная пиковая яркость подсветки, превосходящая стандарты своего класса.

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Согласно представленным рекламным изображениям, Redmi K70 Pro будет оборудован OLED-дисплеем с разрешением 2K, разработанным в сотрудничестве с TCL Huaxing. Отмечено, что при производстве использован инновационный люминесцентный материал C8, способствующий снижению энергопотребления. Пиковая яркость подсветки панели достигнет впечатляющих 4000 кд/м², а частота ШИМ составит 3840 Гц, что обеспечивает практически полное отсутствие мерцания.

В рамках стратегического партнерства с офтальмологическими клиниками, компания также объявила о внедрении медицинских данных для снижения уровня синего света. Это дополнительный шаг в создании максимально комфортного и безопасного для зрения пользователей экрана смартфона.

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Предварительно представленный дизайн устройства в двух цветовых вариантах был расскрыт серией официальных изображений. Серию Redmi K70 могут представить 29 ноября.