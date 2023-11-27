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Nata15
OnePlus раскрыла дизайн OnePlus 12
Компания OnePlus опубликовала рекламный видеоролик и несколько снимков своего будущего флагмана

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Компания OnePlus представила предварительный обзор своего готовящегося к выпуску флагманского смартфона через рекламный ролик и изображения, детально раскрыв ключевые характеристики устройства. Официальные материалы не только подтвердили предсказания экспертов, но и дополнили информацию о новых особенностях гаджета.

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Исходя из представленного видеоролика, видно, что дизайн задней камеры получил вдохновение от циферблата часов. Этот подход сказался не только на форме камеры, но и на ее внешнем украшении в виде "безелей" с насечками вокруг периметра. Также стало известно о перемещении переключателя беззвучного режима, который теперь находится на левой стороне корпуса. По мнению экспертов, такое изменение было внесено, чтобы избежать перекрытия антенного модуля пальцами пользователя при использовании устройства в горизонтальной ориентации.

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Промо-материалы дополнительно подтвердили информацию о характеристиках камеры. Ультраширокий объектив будет обладать фокусным расстоянием 14 мм (f/2.2), а перископическая камера предложит 2,9-кратный зум с фокусным расстоянием 70 мм (f/2.6). Смартфон будет представлен в трех цветовых вариантах с различной текстурой задней крышки: белом, зеленом и черном, а также, согласно слухам, возможно появление версии с "деревянным" покрытием. Дата презентации флагманского смартфона назначена на 5 декабря.

#техника
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