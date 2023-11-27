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Xiaomi, через свой подраздел H8, представила инновационный продукт - умную кровать Find Smart Electric Bed. Эта мебель обеспечивает разнообразные варианты регулировки, включает дистанционное и голосовое управление, и доступна в различных размерах и комплектациях, чтобы соответствовать потребностям каждого пользователя.
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Find Smart Electric Bed от Xiaomi H8 представляет собой бескаркасное решение с интеллектуальной подсветкой, которую можно использовать как ночник или рассеянный источник света. Кровать обеспечивает восемь положений каркаса, включая "Защиту от храпа", "ТВ", "Невесомость", "Уход за больным", "Чтение", "Игры", "Йога" и "Стандарт", что добавляет удобства в повседневной жизни. Регулировка наклона легко осуществляется с помощью мобильного приложения Mi Home, голосовых команд ассистенту Xiao Ai или комплектного пульта дистанционного управления.
Крвать представлена в двух размерах - 1,5 м и 1,8 м. Покупатели также могут выбрать из трех видов матрасов: пружинный латексный, хлопковый и латексный.
Продукт уже доступен для заказа в Китае через краудфандинговую платформу Youpin по цене от $394 до $845.