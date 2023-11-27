Он получит встраиваемую конструкцию с плоскими дверцами и внушительный внутренний объём

Xiaomi готовится к запуску нового холодильника Mijia Refrigerator Cross 518L, который порадует потребителей не только стильным дизайном, но и инновационными решениями. Устройство снабжено встроенной конструкцией и плоскими дверцами, что позволяет избежать излишних зазоров между мебелью и холодильником.

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Одной из ключевых особенностей этой модели является распределение тепла: теплообменник размещен в нижней части корпуса, обеспечивая компактные размеры и эффективное использование пространства. Производитель гарантирует оптимальную производительность и удобство использования.

Холодильник Mijia Refrigerator Cross 518L оборудован инновационной функцией "трехмерного" воздушного потока, позволяющей равномерно распределять холод внутри камеры. Независимый контроль влажности, устранение бактерий при помощи ионов серебра и дистанционное управление через мобильное приложение Mijia делают его неотъемлемым активом для современной кухни.

На правой дверце холодильника размещен удобный экран, отображающий текущие настройки и температуру в холодильной и морозильной камерах. Эта инновация призвана обеспечивать максимальный комфорт для пользователей.

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Официальная презентация новинки намечена на 29 ноября, когда будет объявлена розничная цена. Следите за обновлениями, чтобы первыми узнать о перспективном холодильнике от Xiaomi, сочетающем в себе стиль, функциональность и передовые технологии.