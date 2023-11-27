На самом деле алгоритм просто генерирует случайные числа, от которых зависят точки спавна монстров и лута

Перед релизом Left 4 Dead на передний план вышла не только сама игра, но и обещание уникальной системы, базирующейся на искусственном интеллекте, предназначенной для индивидуальной адаптации геймплея под каждого игрока. Однако бывший сотрудник Valve, Чет Фалисек, внезапно раскрывает, что эта функция была всего лишь маркетинговым трюком. В ходе своей работы над Left 4 Dead, он утверждает, что "Режиссёр", как заявляли разработчики и игроки, никогда не проводил анализ действий игроков для настройки геймплея. По словам Фалисека, это был простой генератор случайных чисел, определяющих местоположение монстров и распределение лута.

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"Этот 'режиссёр' фактически не имеет никакого отношения к игрокам. Это всего лишь механизм случайной генерации, действующий по своему усмотрению", - подчеркивает Фалисек.

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Он также признается, что термин "искусственный интеллект" был использован специально для привлечения внимания, вызывая интерес у аудитории. В итоге сами игроки начали приписывать системе функции, которые она никогда не выполняла. Взгляд изнутри разрушает миф о продуманной искусственной интеллектуальной системе, оставляя за кулисами лишь механизм случайных чисел, решающих ход событий в игровом мире.