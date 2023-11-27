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В социальной сети X были опубликованы результаты тестирования производительности смартфона vivo X100 Pro, оснащенного процессором MediaTek Dimensity 9300. Согласно информации пользователя с никнеймом KaroulSahil, компания приняла решение отказаться от энергоэффективных ядер Cortex-A510, что заметно сказалось на тепловых характеристиках флагманского чипа.
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Анализ графика теста показывает, что в процессе эксперимента производительность устройства снизилась до 46% от заявленной, вызванного интенсивным нагревом, несмотря на использование системы охлаждения на базе испарительной камеры. В частности, частота "большого" ядра Cortex-X4 уменьшилась с 3,25 до 1,2 ГГц, а у трех других ядер в составе кластера — с 2,85 до 1,2 ГГц. Менее мощные ядра Cortex-A720 также понизили свою частоту с 2 ГГц до 1,5 и даже 0,6 ГГц.
Необходимо подчеркнуть, что бенчмарк максимально нагружает железо смартфона синтетическими сценариями, которые редко используются в повседневной эксплуатации. Для получения более объективного представления о температурных характеристиках чипа рекомендуется ожидать результатов тестирования в реальных приложениях и мобильных играх.