Разработчики утверждают, что всё можно прочесть по глазам: чувства Дамьена видны в его взгляде, когда княгиня признаёт, что ей грозит опасность

CD Projekt RED раскрыли дополнительные аспекты сюжета The Witcher 3: Wild Hunt в рамках дополнения «Кровь и Вино». Разработчики подчеркнули таинственную любовную линию, которая оказалась скрытой от внимания большинства игроков.

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В центре внимания — капитан гвардии Туссента, Дамьен де ла Тур, который, несмотря на своё низкое происхождение, тайно влюблён в княгиню Анну-Генриетту. Сложность ситуации заключается в том, что из-за своего социального статуса он не имеет права претендовать на руку высокородной дамы, оставаясь лишь её преданным защитником и воином.

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Интрига этой любовной истории заключается в том, что эмоции Дамьена не выражаются явно. Разработчики утверждают, что тонкости его чувств можно уловить лишь из взгляда капитана, особенно в моменты, когда княгине грозит опасность. Такой подход добавляет глубину сюжету и делает его непредсказуемым, оставляя место для интерпретации игроков.