Bethesda Softworks решила дать геймерам то, чего им не хватает — постельное бельё по Starfield

Bethesda Softworks продолжает радовать своих поклонников не только захватывающими играми, но и необычным мерчандайзом. В этот раз компания представила настоящий космический эксклюзив – постельное белье, вдохновленное миром Starfield.

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Теперь на официальном сайте разработчика доступна возможность приобрести стильное постельное белье в гамме космических оттенков. Однако, чтобы окунуться в атмосферу бескрайних просторов во сне, придется выложить 75 долларов. Важное уточнение: в эту цену не входят подушки! Игроки, как всегда, встретили анонс с юмором, задавая вопрос, появятся ли загрузочные экраны, когда они будут отправляться в туалет.

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Необходимо напомнить, что Starfield вышла 6 сентября. Несмотря на теплый прием критиков, научно-фантастическая RPG пока не стала мегахитом компании. Несмотря на положительные отзывы, она не сумела завоевать сердца публики так, как это случилось с Skyrim. Тем не менее, Bethesda продолжает удивлять фанатов креативными решениями в мире игрового мерча.