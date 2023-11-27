Он может работать как с новыми электрическими фурами, так и с традиционными бензиновыми

Компания Range Energy представила инновационный электрифицированный прицеп RA-01, способный снизить расход топлива или заряд аккумулятора тягача более чем на треть. Этот прицеп, длиной в 16 метров, оснащен 200-кВтч аккумулятором и 800-вольтовой трансмиссией с электронной осью, обеспечивающей крутящий момент до 14 000 Нм при 469 л.с.

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Собственный аккумулятор RA-01 питает заднюю дверь багажного отделения и шасси с электроприводом. Умный шкворень, реагируя на ускорение и тормозные нагрузки тягача, передает сигналы прицепу, который мгновенно регулирует крутящий момент своих электродвигателей. Рекуперативное торможение включается при торможении кабины, что позволяет сэкономить до 36,9% топлива на 41-километровом маршруте при массе автомобиля 27 тонн и максимальной скорости в 96,5 км/ч.

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Даже при полной разрядке батареи прицепа RA-01 обеспечивает повышение эффективности на 10–15% по сравнению с обычными прицепами. Эта инновация представляет собой значительный шаг в направлении улучшения экономичности грузовых перевозок, предлагая надежное и эффективное решение для автопарков будущего.