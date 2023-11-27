Это значительно улучшит жизнь пациентов, избавив их от операций по замене имплантатов и сократив риск сопутствующих осложнений

Научные специалисты из Университета Вашингтона представили новейшую разработку в области медицинских имплантатов – титановый сплав с интегрированными медью и танталом, спроектированный для эффективного противостояния бактериальным инфекциям. Имплантат, в основе которого лежит традиционный титановый сплав, дополненный 3% медью и 10% тантала – устойчивого к коррозии металла, обещает революцию в области хирургии и ортопедии.

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Результаты лабораторных исследований на крысах поражают: новый имплантат демонстрирует уникальную способность уничтожать до 87% инфекционных бактерий Staphylococcus aureus при контакте. Это значительное улучшение в сравнении с существующими технологиями может сократить необходимость в операциях по замене имплантатов, минимизируя тем самым риск осложнений и улучшая качество жизни пациентов.

Однако учёные не останавливаются на достигнутом. Сейчас главной задачей стало увеличение эффективности уничтожения бактерий до более чем 99%. Параллельно исследователи оценивают, как новые имплантаты из данного материала будут себя вести в условиях реального использования, предвосхищая возможные трудности.

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Эта находка может стать революционным шагом в области медицинских технологий, обеспечивая не только более эффективное противостояние инфекциям, но и уменьшение хирургических вмешательств, что, в конечном итоге, призвано повысить качество медицинской помощи.