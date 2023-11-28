Относительно низкая скорость в нём компенсируется двигателем, выдающим мощность до 1000 Вт для энергичной езды по городским улицам и даже бездорожью

Китайская фирма Asia Kingston вывела на рынок новый электросамокат RS 1200 AT, окутанный дизайном Red Bull Racing. Несмотря на скорость в 25 км/ч, этот двухколесный транспорт компенсирует свою скромную скорость выдающим по своей мощности двигателем – до 1000 Вт, что позволяет ему активно маневрировать как по городским улицам, так и по бездорожью.

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Снаряженный 13-дюймовыми пневматическими шинами, дисковыми тормозами, а также амортизационной вилкой и задним амортизатором, RS 1200 AT обеспечивает стабильность и комфорт при передвижении. Оснащенный передним и задним светодиодным освещением, сигналом поворота и отражателями на каждом колесе, этот электросамокат предоставляет не только стильный, но и безопасный опыт передвижения.

С максимальной скоростью в 25 км/ч, RS 1200 AT может показаться скромным, но максимальная мощность двигателя на заднем колесе в 1000 Вт обеспечивает преодоление различных типов покрытий и подъемов с уклоном до 33 градусов.

Батарея емкостью 960 Втч, вложенная в корпус из стали и магниевого сплава, обеспечивает запас хода от 45 до 60 км на одном заряде, а полное восполнение заряда занимает 5–6 часов.

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RS 1200 AT продается по цене 3276 долларов, предлагая сбалансированный набор функций для энергичной и безопасной городской мобильности.