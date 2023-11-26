Сотрудникам компании стала доступна тестовая версия софта FSD v12, которая приносит важное нововведение — управление машиной почти полностью доверено нейросетям

Илон Маск продолжает переписывать правила игры в автопроме, представляя обновления, которые заставляют нас переосмыслить будущее автономной езды. На этот раз компания Tesla переходит на новый уровень с использованием самообучающихся нейросетей в автопилоте.

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Каждый новый год - новая ступень к полной автономии, и, несмотря на неизбежные провалы Илона Маска, Tesla несет в себе дух инноваций. Представленная тестовая версия программного обеспечения FSD v12 знаменует важное изменение в области автопилота: теперь машины Tesla, казалось бы, принимают в руки управление сами.

Вместо того чтобы программируть алгоритмы жестко, как это делалось ранее, новая версия FSD полагается на нейросети для принятия решений на основе опыта исключительно машин. Ранее живые операторы отвечали за обучение, но теперь бортовые системы помощи водителю доверяют нейросетям. Они обучаются распознаванию объектов через камеры, принимают решения, исходя из собственного опыта и данных, накопленных годами.

Илон Маск подтвердил, что обновление FSD v12 уже в тестировании среди внутренних сотрудников Tesla, предоставляя им доступ к расширенной версии для дополнительных проверок. Это далеко не единственный шаг - следующий этап включает распространение обновления среди обычных клиентов Tesla, участвующих в программе бета-тестирования. Хотя это еще не полный автопилот, это переломный момент в направлении к нему. Ожидаемый срок - до конца текущего года.

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