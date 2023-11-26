Выяснилось, что с учётом реальных переменных, таких как климат, местность и манера вождения, среднее падение запаса хода электрокаров достигает примерно 30%

Эксперты компании Recurrent провели тщательное исследование воздействия зимних условий на эффективность электромобилей, стремясь раскрыть тайны изменений их запаса хода в реальных климатических условиях. Охватив 18 ведущих моделей, включая последнюю версию Audi e-tron (2021-2022), исследование выявило, что учитывая вариабельные факторы, такие как температурный режим, рельеф местности и индивидуальный стиль вождения, среднее падение запаса хода электромобилей составляет впечатляющие 30%.

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После тщательного тестирования 18 моделей, Audi e-tron выделяется, продемонстрировав наименьшие потери запаса хода при температуре 0 °C — всего 16%. За этим выдающимся показателем стоит применение теплового насоса, позволяющего эффективно использовать до 3 кВт электроэнергии, извлекаемой из отработанных тепловыделений двигателя.

На втором месте по уровню сохранения энергии оказался Nissan Leaf 2019 года с потерями в 23%. В отличие от этого, три модели Tesla (Model 3, Model Y и Model X с увеличенным запасом хода) выявили более значительные потери. Замечательно, что самый мощный из электрокаров Tesla — Model S — продемонстрировал худший показатель в рамках линейки моделей компании, уступив 28% своей выносливости в условиях холода.

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Весьма откровенно Volkswagen ID.4 и Chevrolet Bolt закрывают рейтинг наименее устойчивых к холоду электромобилей, потери запаса хода которых достигают соответственно 46% и 42%. Эти результаты подчеркивают важность технологических инноваций в сфере сохранения эффективности электромобилей в экстремальных климатических условиях.