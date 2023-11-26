Небольшой робот бродит по автостоянкам в поисках севших аккумуляторов и подпитывает их

Великобританская компания Nyobolt, известная своими инновационными разработками в области электротранспорта, представила уникальное решение в сфере зарядной инфраструктуры. Новый этап электромобильной эры — автоматизированная зарядная станция Bolt-ee.

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Оснащенный передовой технологией быстрой зарядки, небольшой робот-помощник этой станции активно сканирует автостоянки в поисках разряженных аккумуляторов, обеспечивая моментальное и беззаботное пополнение энергии. Это решение призвано сделать зарядку электрокаров максимально удобной и эффективной.

Bolt-ee оборудована интеллектуальными силовыми модулями, мощностью 30 кВт, и аккумуляторами на 30 кВтч, применяющими собственную литий-ионную технологию Nyobolt. Этот инновационный аккумулятор способен выполнить до 10 000 циклов зарядки, обеспечивая долгий срок службы. Но что делает Bolt-ee по-настоящему потрясающим, так это перспектива заполнять запас хода до 150 км за всего лишь 10 минут. Это революционное достижение в мире электромобилей, открывающее новые горизонты для владельцев электрокаров.

Кроме того, Bolt-ee демонстрирует удивительную совместимость, способную заряжаться на любой станции CCS, что придает дополнительное удобство в повседневной эксплуатации. Nyobolt также объявила о своих планах по созданию специализированных док-станций, обеспечивающих динамичное распределение заряда. Это инновационное решение не только позволит одновременно обслуживать несколько устройств Bolt-ee, но и снизит нагрузку на электрическую инфраструктуру, что является важным шагом в развитии электромобильных технологий.

Необходимо отметить, что прототип Bolt-ee имеет компактные размеры (72 x 100 см) и высоту 92 см, хотя это может предоставить некоторые вызовы в маневрировании на плотных автостоянках. При этом более мощная версия станции, предлагающая зарядку постоянного тока на 120 кВт и емкость 30 кВтч, будет выше и тяжелее. Это поднимает важный вопрос о мобильности таких решений, который стоит рассматривать в контексте будущего развития технологий быстрой зарядки электротранспорта.

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Bolt-ee представляет собой не просто зарядную станцию, а инновационное технологическое решение, готовое изменить представление о зарядке электрокаров. Nyobolt ставит перед собой задачу не только удовлетворить текущие потребности владельцев электромобилей, но и лидировать в создании будущего электротранспорта, делая его более доступным и эффективным.