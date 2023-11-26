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Nata15
Ученые Университета Лидса обнаружили конфигурацию звезд, аналогичную системе из "Звездных войн"
Учёные из британского Университета Лидса нашли доказательства, что массивные и загадочные Ве-звёзды, которые до сих пор считались в основном двойными, на самом деле могут быть тройными

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В увлекательном открытии, сделанном исследователями из британского Университета Лидса, заключается сенсация: загадочные Ве-звезды, долгое время считавшиеся исключительно двойными, оказались настоящими тройнями. Для нас, землян, это словно эпизод из киновселенной "Звездных войн", где Люк, стоя на горизонте, восхищается закатом, окруженным двумя Солнцами.

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Астрономы тщательно изучали траектории движения звезд групп B и Ве на ночном небе, как в течение долгих периодов (до 10 лет), так и в более краткие (не превышающие 6 месяцев). Замечено, что если звезда следует по прямой линии, это свидетельствует о ее одиночестве, в то время как легкое колебание или спиральное движение указывают на наличие нескольких компонентов.

Не менее интересным оказался факт, что, казалось бы, Ве-звезды имеют меньше спутников по сравнению с звездами группы B. Исследователи объясняют этот феномен тем, что эти спутники сейчас слишком слабы для обнаружения нашими современными технологиями.

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Это знаменательное открытие в мире астрономии означает, что звезды, взаимодействующие с тремя телами, не только существуют, но и могут изменить наше представление о чёрных дырах, нейтронных звездах и источниках гравитационных волн. Английские ученые, в своем исследовании, открывают новые перспективы для понимания глубоких тайн вселенной.

#новости #техника
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