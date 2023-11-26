Прямоугольный электрический фургон спроектирован с учётом необходимости оказания помощи при стихийных бедствиях, а потому оснащён внешними розетками питания, портами USB, ломом и аптечкой

На знаменитой выставке Japan Mobility Show 2023 свет увидел инновационный электрический минивэн под названием Puzzle, представленный компанией HW Electro. Этот уникальный прототип фургона, выполненный в прямоугольной форме, несет в себе миссию оказания помощи в чрезвычайных ситуациях и удовлетворения повседневных потребностей.

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Габариты Puzzle впечатляют: 3395 мм в длину, 1475 мм в ширину и 1920 мм в высоту. Доступ в просторный грузовой отсек обеспечивается через боковые и задние двери, а максимальная грузоподъемность составляет внушительные 350 килограммов, что делает этот электрический минивэн идеальным союзом мобильности и функциональности.

Кабина Puzzle ориентирована на двух пассажиров и привлекает внимание своим цифровым дизайном: инновационная приборная панель, мультимедийный экран в центре и выдвижной интерфейс управления, позволяющий выбирать режим движения. Интеллектуальные функции, такие как помощь при парковке и движении задним ходом, делают вождение Puzzle еще более комфортным и безопасным.

Помимо стандартных удобств, таких как USB-порты и беспроводная зарядная панель, Puzzle предлагает невиданный уровень инноваций в электромобильной индустрии. Фургон оснащен тремя фотоэлектрическими панелями, увеличивающими запас хода, что подчеркивает его экологическую ориентированность.

Несмотря на отсутствие подробностей о характеристиках электропривода, компания HW Electro обеспечивает дополнительный уровень взаимодействия с автомобилем через разработанное мобильное приложение-компаньон. С его помощью пользователи смогут мониторить состояние батареи, отслеживать местоположение и получать другую важную информацию прямо с экрана своего смартфона.

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Релиз Puzzle запланирован на 2025 год, обещая водителям и обществу инновационный взгляд на будущее электромобилей.