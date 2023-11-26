Новое изображение с орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» раскрывает область звездообразования Стрелец C в центре нашей галактики с новой стороны

Уникальное зрелище открывается перед глазами научного сообщества благодаря последним данным, полученным орбитальным телескопом «Джеймс Уэбб». Новые изображения раскрывают тайны звездообразования в Стрельце C, приковывая внимание ученых к центральной области нашей галактики.

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Стрелец C, находящийся примерно в 300 световых годах от сверхмассивной чёрной дыры Стрельц А, оказывается в центре внимания исследователей. На расстоянии 25 тысяч световых лет от Земли эта космическая область становится объектом глубокого анализа. Представленное изображение охватывает около 50 световых лет, заселяя пространство около полумиллиона звезд. В центре этой уникальной сцены выделяется скопление протозвезд, подчеркиваемое яркими "выбросами" на фоне мрака.

Телескоп также регистрирует необычные аспекты: центральное темное облако, масса которого превышает солнечную в 30 раз, а также множество мелких темных участков, тесно связанных с динамикой звездообразования. Однако самой неожиданной находкой стала обширная область ионизированного водорода, создающая форму огромной буквы "U". Это явление обычно ассоциируется с энергичными фотонами, испускаемыми молодыми массивными звездами. Впрочем, грандиозные размеры этой области стали загадкой, требующей дальнейших исследований.

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Однако самым загадочным аспектом остается структура области ионизированного водорода, представляющая собой множество хаотически расположенных игл. Ученые, погруженные в изучение этого удивительного явления, признают, что пока что не в силах объяснить, что лежит в основе формирования такой сложной структуры в самом центре нашей галактики. Эти открытия ставят перед наукой новые вызовы и открывают двери для более глубокого понимания звездных таинств.