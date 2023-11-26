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Уникальное зрелище открывается перед глазами научного сообщества благодаря последним данным, полученным орбитальным телескопом «Джеймс Уэбб». Новые изображения раскрывают тайны звездообразования в Стрельце C, приковывая внимание ученых к центральной области нашей галактики.
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Стрелец C, находящийся примерно в 300 световых годах от сверхмассивной чёрной дыры Стрельц А, оказывается в центре внимания исследователей. На расстоянии 25 тысяч световых лет от Земли эта космическая область становится объектом глубокого анализа. Представленное изображение охватывает около 50 световых лет, заселяя пространство около полумиллиона звезд. В центре этой уникальной сцены выделяется скопление протозвезд, подчеркиваемое яркими "выбросами" на фоне мрака.
Телескоп также регистрирует необычные аспекты: центральное темное облако, масса которого превышает солнечную в 30 раз, а также множество мелких темных участков, тесно связанных с динамикой звездообразования. Однако самой неожиданной находкой стала обширная область ионизированного водорода, создающая форму огромной буквы "U". Это явление обычно ассоциируется с энергичными фотонами, испускаемыми молодыми массивными звездами. Впрочем, грандиозные размеры этой области стали загадкой, требующей дальнейших исследований.
Однако самым загадочным аспектом остается структура области ионизированного водорода, представляющая собой множество хаотически расположенных игл. Ученые, погруженные в изучение этого удивительного явления, признают, что пока что не в силах объяснить, что лежит в основе формирования такой сложной структуры в самом центре нашей галактики. Эти открытия ставят перед наукой новые вызовы и открывают двери для более глубокого понимания звездных таинств.