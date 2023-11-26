Команда из Университета Дрекселя (США) создала особый материал с «биоволокнами», способными устранять микроскопические трещины в бетоне при помощи бактерий

В исследовательском центре Университета Дрекселя (США) сформировалась команда ученых, представившая революционный материал под названием BioFiber. Этот инновационный состав, обогащенный "биоволокнами", обладает уникальной способностью автономного устранения микроскопических трещин в структуре бетона. Результаты исследования предвосхитительны: возможность значительной экономии при ремонте зданий, мостов и других объектов инфраструктуры становится близкой реальностью.

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Суть BioFiber заключается в его уникальной структуре: полимерные волокна, покрытые гидрогелем, содержат в себе эндоспоры - спящие формы бактерий, способных переживать даже экстремальные условия. В случае образования трещин, материал реагирует на воздействие влаги: гидрогель расширяется, и эндоспоры начинают процесс восстановления, поглощая углерод и кальций из окружающего бетона. Этот уникальный механизм приводит к образованию карбоната кальция, который активно заполняет и "залатывает" даже мельчайшие трещины.

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Оценки специалистов говорят о том, что BioFiber способен устранять трещины всего за сутки или двое. В перспективе применение этого материала должно существенно снизить потребность в техническом обслуживании зданий, а конструкции, созданные из BioFiber, обещают быть не только более прочными, но и более устойчивыми по сравнению с теми, которые используются в настоящее время.