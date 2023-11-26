Авторы не понимают до сих пор, почему издатель поступил так нелогично

"The Simpsons: Hit & Run" — игра, сочетающая в себе дух анимационного сериала и стилистику GTA, продолжает жить в памяти геймеров, но ее сиквел так и не увидел свет. Несмотря на оригинальные планы создателей превратить проект в полноценную многосерийную франшизу, история этой видеоигры оказалась обреченной на завершение.

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По словам бывших разработчиков из студии Radical Entertainment, работа над сиквелом началась почти сразу после релиза первой части. В планах были самолеты, дирижабли, возможность транспортировки грузов, а также разнообразные активности, вдохновленные миром мультсериала.

Возможных сюжетных линий было целых двенадцать, и выбор одной из них превратился в настоящую сагу с серьезными дискуссиями среди разработчиков. Намечался выпуск целой серии игр по мотивам мультсериала, но издатель Vivendi решил отказаться от этого перспективного направления.

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Один из высших руководителей студии высказал свое недоумение: "Я предоставил вам готовый продукт, вылившийся в настоящее произведение искусства. Почему бы вам просто не сказать 'да' и не поддержать выпуск всех этих игр?" Однако ответ на этот вопрос так и не был получен, и издатель не раскрыл причину отказа. В результате все усилия, приложенные к разработке сиквела, пришлось заморозить, а франшизу полностью признать завершенной и отмененной.