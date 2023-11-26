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Nata15
В MIT сконструирован датчик контроля дыхания из желудочно-кишечного тракта
Новое устройство также может быть использовано для обнаружения признаков угнетения дыхания во время передозировки опиоидов

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Разработанная в Массачусетском технологическом институте капсула, прошедшая успешные испытания, демонстрирует удивительные возможности мониторинга здоровья через желудочно-кишечный тракт пациента.

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Это устройство, олицетворяющее перспективу будущего медицинского обслуживания, оборудовано двумя небольшими батареями и беспроводной антенной, обеспечивающей передачу данных на внешнее устройство. Прошедший через пищеварительный тракт датчик, размером с обычную таблетку-капсулу, не только успешно выполнил свою функцию, но и выявил признаки апноэ во сне у одного из участников эксперимента.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что данная капсула способна конкурировать с медицинским диагностическим оборудованием в центрах сна. Более того, пациентам больше не придется подвергаться ночным исследованиям в лабораториях, так как эта технология исключает необходимость в подключении к различным датчикам и устройствам.

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На данный момент ученые активно трудятся над разработкой механизмов, позволяющих капсуле оставаться в организме пациента более недели. Это открывает новые перспективы для долгосрочного мониторинга здоровья, предостерегая от необходимости частых процедур и обследований. Таким образом, медицинская наука продолжает шагать вперед, предоставляя нам инновационные инструменты для более эффективного и комфортного ухода за здоровьем.

#новости #техника
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ахахахах , там залайкали пацаны, значит правду в коем то веке написал
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Eaec
20:59
Да он гурман. Семимесячный укро нацист гурман. Это что-то новенькое.
О коррупции в Украине в оценке западных СМИ
Eaec
20:58
Семимесячный свои посты удаляет, ну хоть что-то он умеет реально делать.
О коррупции в Украине в оценке западных СМИ
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