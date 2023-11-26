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Согласно экспертам Bloomberg New Energy Finance, электрические велосипеды оказывают более значительное воздействие на мировой рынок нефти, чем весь парк электромобилей в совокупности. В прошлом году в мире появилось более 21 миллиона электрических автомобилей, но впечатляющие 280 миллионов двух- и трехколесных электрических транспортных средств придают электровелосипедам статус реального героя в сокращении зависимости от нефти.
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Эксплуатация электровелосипеда, покрывающая 20 километров в день, пять раз в неделю, обходится человеку всего лишь $20 в год — здесь речь идет о затратах на электрозарядку. Это экономически более эффективно по сравнению с электромобилем, ассоциированным с высокими расходами на обслуживание и зарядку, которые, к тому же, сопровождаются выбросами токсичных веществ. Электрические велосипеды и мопеды, в свою очередь, опережают конкурентов в снижении экологического воздействия.
Доступность средств электрической микромобильности является ключевым фактором, делая их более доступными для широкого круга потребителей, в отличие от дорогостоящих электромобилей. Согласно аналитикам Bloomberg New Energy Finance, наличие микромобильного транспорта уже сократило мировой спрос на нефть на 1%, что соответствует миллиону баррелей в сутки. Электровелосипеды и аналогичные транспортные средства демонстрируют сокращение потребления нефти в четыре раза больше, чем весь мировой автопарк электромобилей.
Теоретически, при увеличении доли поездок на электровелосипедах до 11% от общего числа автомобильных поездок, мы можем ожидать сокращение выбросов от транспорта примерно на 7%. Электрические велосипеды становятся не только заботой об окружающей среде, но и экономически обоснованным выбором, создавая перспективы для более устойчивого будущего мировой транспортной системы.