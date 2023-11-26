Согласно оценкам Bloomberg New Energy Finance, электрические велосипеды сокращают спрос на нефть гораздо сильнее, чем все электромобили вместе взятые

Согласно экспертам Bloomberg New Energy Finance, электрические велосипеды оказывают более значительное воздействие на мировой рынок нефти, чем весь парк электромобилей в совокупности. В прошлом году в мире появилось более 21 миллиона электрических автомобилей, но впечатляющие 280 миллионов двух- и трехколесных электрических транспортных средств придают электровелосипедам статус реального героя в сокращении зависимости от нефти.

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Эксплуатация электровелосипеда, покрывающая 20 километров в день, пять раз в неделю, обходится человеку всего лишь $20 в год — здесь речь идет о затратах на электрозарядку. Это экономически более эффективно по сравнению с электромобилем, ассоциированным с высокими расходами на обслуживание и зарядку, которые, к тому же, сопровождаются выбросами токсичных веществ. Электрические велосипеды и мопеды, в свою очередь, опережают конкурентов в снижении экологического воздействия.

Доступность средств электрической микромобильности является ключевым фактором, делая их более доступными для широкого круга потребителей, в отличие от дорогостоящих электромобилей. Согласно аналитикам Bloomberg New Energy Finance, наличие микромобильного транспорта уже сократило мировой спрос на нефть на 1%, что соответствует миллиону баррелей в сутки. Электровелосипеды и аналогичные транспортные средства демонстрируют сокращение потребления нефти в четыре раза больше, чем весь мировой автопарк электромобилей.

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Теоретически, при увеличении доли поездок на электровелосипедах до 11% от общего числа автомобильных поездок, мы можем ожидать сокращение выбросов от транспорта примерно на 7%. Электрические велосипеды становятся не только заботой об окружающей среде, но и экономически обоснованным выбором, создавая перспективы для более устойчивого будущего мировой транспортной системы.