Корейская компания Kangsters выпустила тренажёр Wheely-X, позволяющий людям на инвалидных колясках тренироваться, не сходя с места

Инновационное устройство под названием Wheely-X, разработанное корейской компанией Kangsters, открывает новую эру возможностей для людей, использующих инвалидные коляски. Тренажёр представляет собой уникальную "беговую дорожку", предназначенную для проведения эффективных тренировок, не требующих даже выхода из дома.

реклама

Суть Wheely-X заключается в двух комплектах стальных роликов, соединенных с алюминиевыми пандусами. Эти компоненты интегрированы в единое целое, обеспечивая возможность пользователям легко перемещать свои инвалидные коляски по "беговой дорожке". После установки колес на ролики и закрепления ремней безопасности, начинается уникальный процесс тренировок.

Вращая колеса вручную, пользователь следит за процессом через специальное обучающее приложение. Датчики, установленные на каждом комплекте роликов, тщательно контролируют скорость каждого колеса, отображая эту информацию на виртуальном аватаре. Таким образом, пользователь получает возможность в режиме реального времени оценить асимметрию своих усилий.

В дополнение к основной функциональности, Wheely-X позволяет интенсифицировать тренировки, предоставляя возможность прикрепить гантели к внешним концам роликов. Система также фиксирует различные показатели фитнес-прогресса, доступные пользователю через специальное приложение.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Стоимость этого инновационного тренажёра составляет 2595 долларов США, при этом общий вес устройства Wheely-X составляет 28 кг. Максимальная нагрузка, включая пользователя с инвалидной коляской, ограничена 150 кг. Wheely-X - это не просто тренажёр, это новаторское решение, предоставляющее уникальную возможность поддерживать активный образ жизни, даже для тех, кто находится в ограниченных условиях.