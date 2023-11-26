Британская фирма Callum Designs представила разрабатываемый электрический внедорожник Skye, дизайн которого будет выглядеть уместно как на бездорожье, так и на городских улицах

Великобританская студия дизайна Callum Designs внесла свой вклад в индустрию электромобилей, представив публике свой последний творческий проект – электрический внедорожник под названием Skye. За дизайном этого автомобиля стоит опытный автомобильный дизайнер Ян Каллум, известный своими работами для престижных марок, включая Aston Martin и Jaguar.

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Согласно предоставленной информации, габариты Callum Skye EV составляют 4047 мм в длину и 1900 мм в ширину, вес – приблизительно 1150 кг, равномерно распределенный между передней и задней осями. Автомобиль построен на полноприводном шасси с пространственной рамой, оборудован внедорожной подвеской и закрытой кабиной с распределением по типу "2+2".

Эстетика Skye выделяется использованием плавных форм, а прозрачная вставка в нижней части двери добавляет изысканности в дизайн. Внутреннее пространство ориентировано на комфорт четырех пассажиров.

Что касается энергетических характеристик, автономность Skye обеспечивается литий-ионным аккумулятором емкостью 42 кВтч, позволяя проехать до скромных 274 километров. Производитель обещает также дополнительную батарею с ультрабыстрой зарядкой за всего 10 минут. Хотя детали о двигателе и максимальной скорости остаются под покровом секрета, заявленное время разгона до 100 км/ч менее 4 секунды подчеркивает динамичность этого внедорожника.

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На данный момент компания Callum Designs не раскрывает информацию о сроках выпуска и стоимости Skye. Следите за обновлениями для получения более подробной информации об этом перспективном электрическом внедорожнике.