«Девушку» зовут Айтана, и она, по мнению дизайнера и его клиентов, лишена недостатков, свойственных живым моделям

Виртуальная модель Айтана, созданная дизайнером и основателем агентства The Clueless Рубеном Крусом, стала настоящим хитом в индустрии моды. Элегантная и лишенная недостатков, она принесла не только безупречный облик, но и тысячи евро в месяц своему творцу.

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Недавно Айтана подписала контракт с компанией Big, специализирующейся на спортивных добавках, и стала их лицом. За участие в рекламных проектах она успешно зарабатывает в среднем 1000 евро. Однако её влияние не ограничивается лишь рекламой – розоволосая красавица из Барселоны активно поддерживает свою популярность, загружая фотографии в нижнем белье на платформу Fanvue, а также общается со своими более чем 121 000 подписчиками в Instagram.

Несмотря на свой цифровой характер, Айтана не только зарабатывает, но и взаимодействует с знаменитостями, получая личные сообщения, оставаясь тайной для тех, кто не подозревает, что она не настоящий человек. Сам Рубен Крус подчеркивает, что создание Айтаны стало своеобразным спасением агентства от угасания, освободив его от зависимости от капризов и маний реальных моделей.

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В отличие от традиционных представителей модельного мира, заработок Айтаны варьируется от 3000 до 10 000 евро, в зависимости от проводимых проектов. Команда The Clueless регулярно проводит встречи для "живого воплощения" своей цифровой созданки, планируя её активности, посещения и контент для удовлетворения любопытства подписчиков. Это не просто сотрудничество искусственного интеллекта и дизайнеров – это новый этап в развитии индустрии моды, где фантазия сочетается с технологическими возможностями, позволяя виртуальным моделям "проживать" жизнь в реальном мире, а зрителям окунуться в уникальный виртуальный опыт моды.